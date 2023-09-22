كرونة نروجية إلى روبية سريلانكي

تحويل NOK إلى LKR بسعر الصرف الحقيقي

1000 nok
30038.70 lkr

1.00000 NOK = 30.03870 LKR

متوسط سعر صرف السوق عند 0:14 UTC
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NOK إلى LKR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 NOK → 0 LKR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867251.0655588.31231.436151.663230.964518.3563
1GBP1.1530711.2286101.8261.655911.917741.1121421.1652
1USD0.938450.813935182.87951.34781.560910.9051517.2271
1INR0.01132350.00982070.012065710.01626220.01883350.01092130.207857

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كرونة نروجية إلى روبية سريلانكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NOK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LKR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NOK الحالي إلى LKR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الكرون النرويجي

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل كروني نرويجي / روبية سريلانكية
1 NOK30.03870 LKR
5 NOK150.19350 LKR
10 NOK300.38700 LKR
20 NOK600.77400 LKR
50 NOK1501.93500 LKR
100 NOK3003.87000 LKR
250 NOK7509.67500 LKR
500 NOK15019.35000 LKR
1000 NOK30038.70000 LKR
2000 NOK60077.40000 LKR
5000 NOK150193.50000 LKR
10000 NOK300387.00000 LKR
معدلات التحويل روبية سريلانكية / كروني نرويجي
1 LKR0.03329 NOK
5 LKR0.16645 NOK
10 LKR0.33290 NOK
20 LKR0.66581 NOK
50 LKR1.66452 NOK
100 LKR3.32904 NOK
250 LKR8.32260 NOK
500 LKR16.64520 NOK
1000 LKR33.29040 NOK
2000 LKR66.58080 NOK
5000 LKR166.45200 NOK
10000 LKR332.90400 NOK