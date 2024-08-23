ألف كرونة نروجية إلى روبية سريلانكي

تحويل NOK إلى LKR بسعر الصرف الحقيقي

1,000 nok
28,417.70 lkr

kr1.000 NOK = Sr28.42 LKR

Mid-market exchange rate at 04:30
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NOK إلى LKR مخطط التحويل

منذ دقيقة واحدة، 0
سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 USDEURINRGBPSEKKRWPLNDKK
1 USD10.89983.8950.76310.2291,338.493.8516.707
1 EUR1.113193.3370.84911.381,489.144.2847.461
1 INR0.0120.01110.0090.12215.9540.0460.08
1 GBP1.3111.178109.957113.4071,754.295.0478.79

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كرونة نروجية إلى روبية سريلانكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NOK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LKR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NOK الحالي إلى LKR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الكرونات النرويجية

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل كروني نرويجي / روبية سريلانكية
1 NOK٢٨٫٤١٧٧٠ LKR
5 NOK١٤٢٫٠٨٨٥٠ LKR
10 NOK٢٨٤٫١٧٧٠٠ LKR
20 NOK٥٦٨٫٣٥٤٠٠ LKR
50 NOK١٬٤٢٠٫٨٨٥٠٠ LKR
100 NOK٢٬٨٤١٫٧٧٠٠٠ LKR
250 NOK٧٬١٠٤٫٤٢٥٠٠ LKR
500 NOK١٤٬٢٠٨٫٨٥٠٠٠ LKR
1000 NOK٢٨٬٤١٧٫٧٠٠٠٠ LKR
2000 NOK٥٦٬٨٣٥٫٤٠٠٠٠ LKR
5000 NOK١٤٢٬٠٨٨٫٥٠٠٠٠ LKR
10000 NOK٢٨٤٬١٧٧٫٠٠٠٠٠ LKR
معدلات التحويل روبية سريلانكية / كروني نرويجي
1 LKR٠٫٠٣٥١٩ NOK
5 LKR٠٫١٧٥٩٥ NOK
10 LKR٠٫٣٥١٨٩ NOK
20 LKR٠٫٧٠٣٧٩ NOK
50 LKR١٫٧٥٩٤٧ NOK
100 LKR٣٫٥١٨٩٣ NOK
250 LKR٨٫٧٩٧٣٣ NOK
500 LKR١٧٫٥٩٤٦٥ NOK
1000 LKR٣٥٫١٨٩٣٠ NOK
2000 LKR٧٠٫٣٧٨٦٠ NOK
5000 LKR١٧٥٫٩٤٦٥٠ NOK
10000 LKR٣٥١٫٨٩٣٠٠ NOK