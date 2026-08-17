الجمهورية التشيكية كوروناس إلى روبية سريلانكي

حوّل CZK إلى LKR بسعر الصرف المتوسط للسوق. Wise هو الحساب العالمي لإرسال الأموال وإنفاقها وتحويلها كالمحليين.

متوسط ​​سعر الصرف في السوق
Kč1 CZK = 15.88 LKR
إرسال الأموال

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وفر عند الإنفاق والإرسال واستلام الأموال

وفّر المال عند إرسال الأموال وإنفاقها واستلامها بأكثر من 40 عملة. كل ما تحتاجه، في حساب واحد، وقتما تشاء.

  • إدارة الأموال أثناء التنقل عالميًا.

    احتفظ بعملاتك في متناول اليد في مكان واحد، وحولها في ثوانٍ.

  • بطاقة خصم مباشر دولية

    لا تقلق أبدًا بشأن زيادات سعر الصرف، أو رسوم المعاملات المرتفعة عند الإنفاق في الخارج.

  • أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم

    اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.

تسجيل الدخولمعرفة المزيد

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    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

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    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

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    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

المخطط من CZK إلى LKR،

يستخدم مخططنا التفاعلي من CZK إلى LKR متوسط ​​سعر الصرف في السوق في الوقت الفعلي ويتيح لك عرض سجل بيانات حتى السنوات الخمس الماضية. هل تنتظر سعرًا أفضل؟ يمكنك تعيين تنبيه الآن، وسنخبرك عندما يتحسن السعر. لن تفوتك أبدًا آخر الأخبار بفضل ملخصاتنا اليومية.

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أسعار الصرف من CZK إلى LKR اليوم

CZKLKR
1 CZK15.88 LKR
5 CZK79.42 LKR
10 CZK158.83 LKR
20 CZK317.67 LKR
50 CZK794.17 LKR
100 CZK1,588.34 LKR
250 CZK3,970.85 LKR
500 CZK7,941.70 LKR
1000 CZK15,883.40 LKR
2000 CZK31,766.80 LKR
5000 CZK79,417 LKR
10000 CZK158,834 LKR
LKRCZK
1 LKR0.06 CZK
5 LKR0.31 CZK
10 LKR0.63 CZK
20 LKR1.26 CZK
50 LKR3.15 CZK
100 LKR6.30 CZK
250 LKR15.74 CZK
500 LKR31.48 CZK
1000 LKR62.96 CZK
2000 LKR125.92 CZK
5000 LKR314.79 CZK
10000 LKR629.59 CZK

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