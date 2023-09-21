الجمهورية التشيكية كوروناس إلى روبية سريلانكي

تحويل CZK إلى LKR بسعر الصرف الحقيقي

١٠٬٠٠٠ czk
١٤١٬١٠١ lkr

1.00000 CZK = 14.11010 LKR

متوسط سعر صرف السوق عند 9:5 UTC
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CZK إلى LKR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CZK → 0 LKR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86621.065888.60161.438191.663620.966918.2265
1GBP1.1544711.23045102.2891.660371.920631.1162521.0422
1USD0.93830.812711183.13151.34941.560910.907217.1012
1INR0.01128650.009776210.012029110.01623210.01877650.01091280.205713

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل الجمهورية التشيكية كوروناس إلى روبية سريلانكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CZK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LKR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CZK الحالي إلى LKR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الجمهورية التشيكية كورونا / روبية سريلانكية
1 CZK14.11010 LKR
5 CZK70.55050 LKR
10 CZK141.10100 LKR
20 CZK282.20200 LKR
50 CZK705.50500 LKR
100 CZK1411.01000 LKR
250 CZK3527.52500 LKR
500 CZK7055.05000 LKR
1000 CZK14110.10000 LKR
2000 CZK28220.20000 LKR
5000 CZK70550.50000 LKR
10000 CZK141101.00000 LKR
معدلات التحويل روبية سريلانكية / الجمهورية التشيكية كورونا
1 LKR0.07087 CZK
5 LKR0.35436 CZK
10 LKR0.70871 CZK
20 LKR1.41742 CZK
50 LKR3.54356 CZK
100 LKR7.08711 CZK
250 LKR17.71778 CZK
500 LKR35.43555 CZK
1000 LKR70.87110 CZK
2000 LKR141.74220 CZK
5000 LKR354.35550 CZK
10000 LKR708.71100 CZK