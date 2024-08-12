10 الجمهورية التشيكية كوروناس إلى روبية سريلانكي

تحويل CZK إلى LKR بسعر الصرف الحقيقي

10 czk
129.94 lkr

Kč1.000 CZK = Sr12.99 LKR

Mid-market exchange rate at 21:28
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CZK إلى LKR مخطط التحويل

منذ دقيقة واحدة، 0
سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 EURUSDGBPKRWPLNINRTRYCHF
1 EUR11.0930.8561,498.244.30791.79336.6840.946
1 USD0.91510.7831,370.453.93983.96433.5550.865
1 GBP1.1681.27711,749.585.03107.19242.8381.105
1 KRW0.0010.0010.00110.0030.0610.0240.001

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل الجمهورية التشيكية كوروناس إلى روبية سريلانكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CZK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LKR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CZK الحالي إلى LKR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الجمهورية التشيكية كورونا / روبية سريلانكية
1 CZK١٢٫٩٩٤٢٠ LKR
5 CZK٦٤٫٩٧١٠٠ LKR
10 CZK١٢٩٫٩٤٢٠٠ LKR
20 CZK٢٥٩٫٨٨٤٠٠ LKR
50 CZK٦٤٩٫٧١٠٠٠ LKR
100 CZK١٬٢٩٩٫٤٢٠٠٠ LKR
250 CZK٣٬٢٤٨٫٥٥٠٠٠ LKR
500 CZK٦٬٤٩٧٫١٠٠٠٠ LKR
1000 CZK١٢٬٩٩٤٫٢٠٠٠٠ LKR
2000 CZK٢٥٬٩٨٨٫٤٠٠٠٠ LKR
5000 CZK٦٤٬٩٧١٫٠٠٠٠٠ LKR
10000 CZK١٢٩٬٩٤٢٫٠٠٠٠٠ LKR
معدلات التحويل روبية سريلانكية / الجمهورية التشيكية كورونا
1 LKR٠٫٠٧٦٩٦ CZK
5 LKR٠٫٣٨٤٧٩ CZK
10 LKR٠٫٧٦٩٥٨ CZK
20 LKR١٫٥٣٩١٥ CZK
50 LKR٣٫٨٤٧٨٨ CZK
100 LKR٧٫٦٩٥٧٦ CZK
250 LKR١٩٫٢٣٩٤٠ CZK
500 LKR٣٨٫٤٧٨٨٠ CZK
1000 LKR٧٦٫٩٥٧٦٠ CZK
2000 LKR١٥٣٫٩١٥٢٠ CZK
5000 LKR٣٨٤٫٧٨٨٠٠ CZK
10000 LKR٧٦٩٫٥٧٦٠٠ CZK