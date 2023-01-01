روبية إندونيسية إلى روبية سريلانكي
تحويل IDR إلى LKR بسعر الصرف الحقيقي
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل روبية إندونيسية إلى روبية سريلانكي
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار IDR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LKR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل IDR الحالي إلى LKR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
Top currency pairings for Indonesian rupiah
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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل روبية سريلانكية / الروبية الإندونيسية
|1 LKR
|47.45370 IDR
|5 LKR
|237.26850 IDR
|10 LKR
|474.53700 IDR
|20 LKR
|949.07400 IDR
|50 LKR
|2372.68500 IDR
|100 LKR
|4745.37000 IDR
|250 LKR
|11863.42500 IDR
|500 LKR
|23726.85000 IDR
|1000 LKR
|47453.70000 IDR
|2000 LKR
|94907.40000 IDR
|5000 LKR
|237268.50000 IDR
|10000 LKR
|474537.00000 IDR