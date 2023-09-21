يوان صيني إلى روبية سريلانكي

تحويل CNY إلى LKR بسعر الصرف الحقيقي

1000 cny
44395.60 lkr

1.00000 CNY = 44.39560 LKR

متوسط سعر صرف السوق عند 8:2 UTC
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CNY إلى LKR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CNY → 0 LKR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86531.0654588.56711.436921.661650.964818.2033
1GBP1.1556711.2314102.3621.660731.920461.1149921.0386
1USD0.938550.812084183.12651.348651.559580.905417.0851
1INR0.01129090.009769250.012029910.01622410.01876150.01089180.205531

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يوان صيني إلى روبية سريلانكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CNY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LKR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CNY الحالي إلى LKR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / روبية سريلانكية
1 CNY44.39560 LKR
5 CNY221.97800 LKR
10 CNY443.95600 LKR
20 CNY887.91200 LKR
50 CNY2219.78000 LKR
100 CNY4439.56000 LKR
250 CNY11098.90000 LKR
500 CNY22197.80000 LKR
1000 CNY44395.60000 LKR
2000 CNY88791.20000 LKR
5000 CNY221978.00000 LKR
10000 CNY443956.00000 LKR
معدلات التحويل روبية سريلانكية / Chinese Yuan RMB
1 LKR0.02252 CNY
5 LKR0.11262 CNY
10 LKR0.22525 CNY
20 LKR0.45049 CNY
50 LKR1.12624 CNY
100 LKR2.25247 CNY
250 LKR5.63118 CNY
500 LKR11.26235 CNY
1000 LKR22.52470 CNY
2000 LKR45.04940 CNY
5000 LKR112.62350 CNY
10000 LKR225.24700 CNY