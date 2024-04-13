Çin yuanından Sri Lanka rupisine

Reel döviz kuru ile CNY → LKR çevirin

1.000 cny
41.221,60 lkr

1,000 CNY = 41,22 LKR

20:58 UTC'deki reel piyasa kuru
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1 USD17,8381,3770,940,8031,54783,6091,362
1 HKD0,12810,1760,120,1020,19710,6680,174
1 CAD0,7265,6910,6820,5831,12360,7030,988
1 EUR1,0648,341,46610,8551,64788,9691,449

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Çin yuanından Sri Lanka rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak CNY ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LKR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut CNY → LKR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Çin Yuanı RMB / Sri Lanka Rupisi
1 CNY41,22160 LKR
5 CNY206,10800 LKR
10 CNY412,21600 LKR
20 CNY824,43200 LKR
50 CNY2.061,08000 LKR
100 CNY4.122,16000 LKR
250 CNY10.305,40000 LKR
500 CNY20.610,80000 LKR
1000 CNY41.221,60000 LKR
2000 CNY82.443,20000 LKR
5000 CNY206.108,00000 LKR
10000 CNY412.216,00000 LKR
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Çin Yuanı RMB
1 LKR0,02426 CNY
5 LKR0,12130 CNY
10 LKR0,24259 CNY
20 LKR0,48518 CNY
50 LKR1,21296 CNY
100 LKR2,42591 CNY
250 LKR6,06478 CNY
500 LKR12,12955 CNY
1000 LKR24,25910 CNY
2000 LKR48,51820 CNY
5000 LKR121,29550 CNY
10000 LKR242,59100 CNY