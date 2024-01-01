1 Sri Lanka rupisinden Çin yuanına
Reel döviz kuru ile LKR → CNY çevirin
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|1 LKR → CNY
|Son 30 gün
|Son 90 gün
|Yüksek
|0,0240
|0,0244
|Düşük
|0,0239
|0,0238
|Ortalama
|0,0239
|0,0240
|Değişim
|-0.27%
|-1.95%
|Tüm geçmişi görüntüleyin
1 LKR → CNY istatistikleri
LKR → CNY kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0240, en düşük 0,0239 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0239 oldu. LKR → CNY kurundaki değişiklik -0.27 değerindeydi.
LKR → CNY kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0244, en düşük 0,0238 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0240 oldu. LKR → CNY kurundaki değişiklik -1.95 değerindeydi.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Sri Lanka rupisinden Çin yuanına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CNY seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LKR → CNY kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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|Çevrim kurları Çin Yuanı RMB / Sri Lanka Rupisi
|1 CNY
|41,81730 LKR
|5 CNY
|209,08650 LKR
|10 CNY
|418,17300 LKR
|20 CNY
|836,34600 LKR
|50 CNY
|2.090,86500 LKR
|100 CNY
|4.181,73000 LKR
|250 CNY
|10.454,32500 LKR
|500 CNY
|20.908,65000 LKR
|1000 CNY
|41.817,30000 LKR
|2000 CNY
|83.634,60000 LKR
|5000 CNY
|209.086,50000 LKR
|10000 CNY
|418.173,00000 LKR