10 Sri Lanka rupisinden Çin yuanına

Reel döviz kuru ile LKR → CNY çevirin

10 lkr
0,24 cny

1,000Sr LKR = 0,02391¥ CNY

05:40 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 LKR → CNYSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,02400,0244
Düşük0,02390,0238
Ortalama0,02390,0240
Değişim-0.27%-1.95%
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1 LKR → CNY istatistikleri

LKR → CNY kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0240, en düşük 0,0239 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0239 oldu. LKR → CNY kurundaki değişiklik -0.27 değerindeydi.

LKR → CNY kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0244, en düşük 0,0238 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0240 oldu. LKR → CNY kurundaki değişiklik -1.95 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDCADGBPINRAUDEURSGDAED
1 USD11,3810,77883,7121,5310,9241,3363,673
1 CAD0,72410,56460,6241,1090,6690,9672,66
1 GBP1,2851,7741107,5621,9681,1871,7164,719
1 INR0,0120,0160,00910,0180,0110,0160,044

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Sri Lanka rupisinden Çin yuanına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CNY seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LKR → CNY kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Sri Lanka rupisi için en iyi döviz çiftleri

LKR → USD

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LKR → INR

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LKR → EUR

LKR → SGD

LKR → AED

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Çin Yuanı RMB
1 LKR0,02391 CNY
5 LKR0,11957 CNY
10 LKR0,23914 CNY
20 LKR0,47828 CNY
50 LKR1,19570 CNY
100 LKR2,39140 CNY
250 LKR5,97850 CNY
500 LKR11,95700 CNY
1000 LKR23,91400 CNY
2000 LKR47,82800 CNY
5000 LKR119,57000 CNY
10000 LKR239,14000 CNY
Çevrim kurları Çin Yuanı RMB / Sri Lanka Rupisi
1 CNY41,81650 LKR
5 CNY209,08250 LKR
10 CNY418,16500 LKR
20 CNY836,33000 LKR
50 CNY2.090,82500 LKR
100 CNY4.181,65000 LKR
250 CNY10.454,12500 LKR
500 CNY20.908,25000 LKR
1000 CNY41.816,50000 LKR
2000 CNY83.633,00000 LKR
5000 CNY209.082,50000 LKR
10000 CNY418.165,00000 LKR