Sri Lanka rupisinden Hindistan rupisine

Reel döviz kuru ile LKR → INR çevirin

1.000 lkr
265,63 inr

1.00000 LKR = 0.26563 INR

10:45 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8552251.0733589.12891.452941.651940.94761518.3266
1 GBP1.1692811.25505104.2171.69891.931591.1080321.429
1 USD0.931650.796781183.03811.353651.539050.8828517.0742
1 INR0.01121970.009595370.012042710.01630160.01853430.01063190.205619

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Sri Lanka rupisinden Hindistan rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak INR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LKR → INR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Sri Lanka rupisi için en iyi döviz çiftleri

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LKR → EUR

LKR → SGD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Hindistan Rupisi
1 LKR0.26563 INR
5 LKR1.32814 INR
10 LKR2.65628 INR
20 LKR5.31256 INR
50 LKR13.28140 INR
100 LKR26.56280 INR
250 LKR66.40700 INR
500 LKR132.81400 INR
1000 LKR265.62800 INR
2000 LKR531.25600 INR
5000 LKR1328.14000 INR
10000 LKR2656.28000 INR
Çevrim kurları Hindistan Rupisi / Sri Lanka Rupisi
1 INR3.76466 LKR
5 INR18.82330 LKR
10 INR37.64660 LKR
20 INR75.29320 LKR
50 INR188.23300 LKR
100 INR376.46600 LKR
250 INR941.16500 LKR
500 INR1882.33000 LKR
1000 INR3764.66000 LKR
2000 INR7529.32000 LKR
5000 INR18823.30000 LKR
10000 INR37646.60000 LKR