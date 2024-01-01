20 Sri Lanka rupisinden Hindistan rupisine

Reel döviz kuru ile LKR → INR çevirin

20 lkr
5,54 inr

1,000Sr LKR = 0,2769₹ INR

06:23 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 LKR → INRSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,27690,2809
Düşük0,27430,2728
Ortalama0,27570,2762
Değişim0.60%-1.40%
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1 LKR → INR istatistikleri

LKR → INR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,2769, en düşük 0,2743 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,2757 oldu. LKR → INR kurundaki değişiklik 0.60 değerindeydi.

LKR → INR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,2809, en düşük 0,2728 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,2762 oldu. LKR → INR kurundaki değişiklik -1.40 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDCADGBPINRAUDEURSGDAED
1 USD11,3810,77983,7261,5310,9241,3363,673
1 CAD0,72410,56460,6161,1080,6690,9672,659
1 GBP1,2831,7721107,4161,9641,1851,7144,712
1 INR0,0120,0160,00910,0180,0110,0160,044

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Sri Lanka rupisinden Hindistan rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak INR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LKR → INR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Sri Lanka rupisi için en iyi döviz çiftleri

LKR → USD

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LKR → INR

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LKR → EUR

LKR → SGD

LKR → AED

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Hindistan Rupisi
1 LKR0,27693 INR
5 LKR1,38466 INR
10 LKR2,76932 INR
20 LKR5,53864 INR
50 LKR13,84660 INR
100 LKR27,69320 INR
250 LKR69,23300 INR
500 LKR138,46600 INR
1000 LKR276,93200 INR
2000 LKR553,86400 INR
5000 LKR1.384,66000 INR
10000 LKR2.769,32000 INR
Çevrim kurları Hindistan Rupisi / Sri Lanka Rupisi
1 INR3,61100 LKR
5 INR18,05500 LKR
10 INR36,11000 LKR
20 INR72,22000 LKR
50 INR180,55000 LKR
100 INR361,10000 LKR
250 INR902,75000 LKR
300 INR1.083,30000 LKR
500 INR1.805,50000 LKR
600 INR2.166,60000 LKR
1000 INR3.611,00000 LKR
2000 INR7.222,00000 LKR
5000 INR18.055,00000 LKR
10000 INR36.110,00000 LKR
25000 INR90.275,00000 LKR
50000 INR180.550,00000 LKR
100000 INR361.100,00000 LKR
1000000 INR3.611.000,00000 LKR
1000000000 INR3.611.000.000,00000 LKR