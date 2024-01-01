Sri Lanka rupisinden Avustralya dolarına

Reel döviz kuru ile LKR → AUD çevirin

1.000 lkr
4,92 aud

1.00000 LKR = 0.00492 AUD

10:39 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDCADGBPINRAUDEURSGDAED
1 USD11.353850.79671883.0411.539290.93171.347253.6729
1 CAD0.73863410.58848361.33691.136970.688190.9951252.71293
1 GBP1.255151.699281104.2291.932041.169431.6914.61004
1 INR0.01204220.01630340.0095942710.01853650.01121980.01622390.04423

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Sri Lanka rupisinden Avustralya dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AUD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LKR → AUD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Sri Lanka rupisi için en iyi döviz çiftleri

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LKR → INR

LKR → AUD

LKR → EUR

LKR → SGD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Avustralya Doları
1 LKR0.00492 AUD
5 LKR0.02462 AUD
10 LKR0.04924 AUD
20 LKR0.09848 AUD
50 LKR0.24620 AUD
100 LKR0.49240 AUD
250 LKR1.23100 AUD
500 LKR2.46200 AUD
1000 LKR4.92400 AUD
2000 LKR9.84800 AUD
5000 LKR24.62000 AUD
10000 LKR49.24000 AUD
Çevrim kurları Avustralya Doları / Sri Lanka Rupisi
1 AUD203.08700 LKR
5 AUD1015.43500 LKR
10 AUD2030.87000 LKR
20 AUD4061.74000 LKR
50 AUD10154.35000 LKR
100 AUD20308.70000 LKR
250 AUD50771.75000 LKR
500 AUD101543.50000 LKR
1000 AUD203087.00000 LKR
2000 AUD406174.00000 LKR
5000 AUD1015435.00000 LKR
10000 AUD2030870.00000 LKR