250 Sri Lanka rupisinden Avustralya dolarına

Reel döviz kuru ile LKR → AUD çevirin

250 lkr
1,27 aud

1,000Sr LKR = 0,005066A$ AUD

05:14 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 LKR → AUDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00510,0051
Düşük0,00490,0049
Ortalama0,00490,0050
Değişim2.46%-0.58%
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1 LKR → AUD istatistikleri

LKR → AUD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0051, en düşük 0,0049 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0049 oldu. LKR → AUD kurundaki değişiklik 2.46 değerindeydi.

LKR → AUD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0051, en düşük 0,0049 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0050 oldu. LKR → AUD kurundaki değişiklik -0.58 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDCADGBPINRAUDEURSGDAED
1 USD11,3810,77883,7041,5320,9241,3363,673
1 CAD0,72410,56460,6271,1090,6690,9682,66
1 GBP1,2851,7741107,5641,9681,1871,7174,72
1 INR0,0120,0160,00910,0180,0110,0160,044

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Sri Lanka rupisinden Avustralya dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AUD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LKR → AUD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Sri Lanka rupisi için en iyi döviz çiftleri

LKR → USD

LKR → CAD

LKR → GBP

LKR → INR

LKR → AUD

LKR → EUR

LKR → SGD

LKR → AED

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Avustralya Doları
1 LKR0,00507 AUD
5 LKR0,02533 AUD
10 LKR0,05066 AUD
20 LKR0,10132 AUD
50 LKR0,25329 AUD
100 LKR0,50658 AUD
250 LKR1,26644 AUD
500 LKR2,53287 AUD
1000 LKR5,06575 AUD
2000 LKR10,13150 AUD
5000 LKR25,32875 AUD
10000 LKR50,65750 AUD
Çevrim kurları Avustralya Doları / Sri Lanka Rupisi
1 AUD197,40400 LKR
5 AUD987,02000 LKR
10 AUD1.974,04000 LKR
20 AUD3.948,08000 LKR
50 AUD9.870,20000 LKR
100 AUD19.740,40000 LKR
250 AUD49.351,00000 LKR
500 AUD98.702,00000 LKR
1000 AUD197.404,00000 LKR
2000 AUD394.808,00000 LKR
5000 AUD987.020,00000 LKR
10000 AUD1.974.040,00000 LKR