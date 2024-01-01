Sri Lanka rupisinden Birleşik Arap Emirlikleri dirhemine

Reel döviz kuru ile LKR → AED çevirin

1.000 lkr
11,75 aed

1.00000 LKR = 0.01175 AED

10:39 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDCADGBPINRAUDEURSGDAED
1 USD11.353850.79671883.0411.539290.93171.347253.6729
1 CAD0.73863410.58848361.33691.136970.688190.9951252.71293
1 GBP1.255151.699281104.2291.932041.169431.6914.61004
1 INR0.01204220.01630340.0095942710.01853650.01121980.01622390.04423

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Sri Lanka rupisinden Birleşik Arap Emirlikleri dirhemine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AED seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LKR → AED kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Sri Lanka rupisi için en iyi döviz çiftleri

LKR → USD

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LKR → INR

LKR → AUD

LKR → EUR

LKR → SGD

LKR → AED

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi
1 LKR0.01175 AED
5 LKR0.05875 AED
10 LKR0.11749 AED
20 LKR0.23498 AED
50 LKR0.58746 AED
100 LKR1.17491 AED
250 LKR2.93728 AED
500 LKR5.87455 AED
1000 LKR11.74910 AED
2000 LKR23.49820 AED
5000 LKR58.74550 AED
10000 LKR117.49100 AED
Çevrim kurları Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi / Sri Lanka Rupisi
1 AED85.11260 LKR
5 AED425.56300 LKR
10 AED851.12600 LKR
20 AED1702.25200 LKR
50 AED4255.63000 LKR
100 AED8511.26000 LKR
250 AED21278.15000 LKR
500 AED42556.30000 LKR
1000 AED85112.60000 LKR
2000 AED170225.20000 LKR
5000 AED425563.00000 LKR
10000 AED851126.00000 LKR