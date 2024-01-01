20 Sri Lanka rupisinden Birleşik Arap Emirlikleri dirhemine

Reel döviz kuru ile LKR → AED çevirin

20 lkr
0,24 aed

1,000Sr LKR = 0,01215د.إ AED

05:04 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 LKR → AEDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,01220,0124
Düşük0,01210,0120
Ortalama0,01210,0122
Değişim0.30%-1.80%
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1 LKR → AED istatistikleri

LKR → AED kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0122, en düşük 0,0121 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0121 oldu. LKR → AED kurundaki değişiklik 0.30 değerindeydi.

LKR → AED kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0124, en düşük 0,0120 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0122 oldu. LKR → AED kurundaki değişiklik -1.80 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDCADGBPINRAUDEURSGDAED
1 USD11,3810,77883,7051,5320,9241,3363,673
1 CAD0,72410,56460,6231,1090,6690,9672,66
1 GBP1,2851,7741107,5651,9681,1871,7174,72
1 INR0,0120,0160,00910,0180,0110,0160,044

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Sri Lanka rupisinden Birleşik Arap Emirlikleri dirhemine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AED seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LKR → AED kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Sri Lanka rupisi için en iyi döviz çiftleri

LKR → USD

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LKR → INR

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LKR → EUR

LKR → SGD

LKR → AED

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi
1 LKR0,01215 AED
5 LKR0,06074 AED
10 LKR0,12148 AED
20 LKR0,24296 AED
50 LKR0,60741 AED
100 LKR1,21482 AED
250 LKR3,03705 AED
500 LKR6,07410 AED
1000 LKR12,14820 AED
2000 LKR24,29640 AED
5000 LKR60,74100 AED
10000 LKR121,48200 AED
Çevrim kurları Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi / Sri Lanka Rupisi
1 AED82,31690 LKR
5 AED411,58450 LKR
10 AED823,16900 LKR
20 AED1.646,33800 LKR
50 AED4.115,84500 LKR
100 AED8.231,69000 LKR
250 AED20.579,22500 LKR
500 AED41.158,45000 LKR
1000 AED82.316,90000 LKR
2000 AED164.633,80000 LKR
5000 AED411.584,50000 LKR
10000 AED823.169,00000 LKR