5 Birleşik Arap Emirlikleri dirheminden Sri Lanka rupisine

Reel döviz kuru ile AED → LKR çevirin

5 aed
406,19 lkr

1,000 AED = 81,24 LKR

20:58 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDINRPKREURGBPPHPCADMXN
1 USD183,609277,80,940,80356,6291,37716,645
1 INR0,01213,3230,0110,010,6770,0160,199
1 PKR0,0040,30110,0030,0030,2040,0050,06
1 EUR1,06488,969295,60710,85560,2581,46617,712

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Birleşik Arap Emirlikleri dirheminden Sri Lanka rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak AED ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LKR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut AED → LKR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

BAE dirhemi için en iyi döviz çiftleri

AED → USD

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AED → EUR

AED → GBP

AED → PHP

AED → CAD

AED → MXN

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi / Sri Lanka Rupisi
1 AED81,23710 LKR
5 AED406,18550 LKR
10 AED812,37100 LKR
20 AED1.624,74200 LKR
50 AED4.061,85500 LKR
100 AED8.123,71000 LKR
250 AED20.309,27500 LKR
500 AED40.618,55000 LKR
1000 AED81.237,10000 LKR
2000 AED162.474,20000 LKR
5000 AED406.185,50000 LKR
10000 AED812.371,00000 LKR
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi
1 LKR0,01231 AED
5 LKR0,06155 AED
10 LKR0,12310 AED
20 LKR0,24619 AED
50 LKR0,61549 AED
100 LKR1,23097 AED
250 LKR3,07743 AED
500 LKR6,15485 AED
1000 LKR12,30970 AED
2000 LKR24,61940 AED
5000 LKR61,54850 AED
10000 LKR123,09700 AED