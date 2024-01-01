Sri Lanka rupisinden Kanada dolarına

Reel döviz kuru ile LKR → CAD çevirin

1.000 lkr
4,33 cad

1.00000 LKR = 0.00433 CAD

10:41 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDCADGBPINRAUDEURSGDAED
1 USD11.353650.79665483.0421.538940.93161.347153.67285
1 CAD0.73874310.58852361.34671.136880.6881950.9951982.71329
1 GBP1.255251.699171104.2381.931751.169391.691014.61034
1 INR0.01204210.01630080.0095933910.0185320.01121810.01622250.0442288

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Sri Lanka rupisinden Kanada dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CAD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LKR → CAD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Sri Lanka rupisi için en iyi döviz çiftleri

LKR → USD

LKR → CAD

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LKR → INR

LKR → AUD

LKR → EUR

LKR → SGD

LKR → AED

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Kanada Doları
1 LKR0.00433 CAD
5 LKR0.02165 CAD
10 LKR0.04330 CAD
20 LKR0.08660 CAD
50 LKR0.21651 CAD
100 LKR0.43302 CAD
250 LKR1.08254 CAD
500 LKR2.16508 CAD
1000 LKR4.33016 CAD
2000 LKR8.66032 CAD
5000 LKR21.65080 CAD
10000 LKR43.30160 CAD
Çevrim kurları Kanada Doları / Sri Lanka Rupisi
1 CAD230.93900 LKR
5 CAD1154.69500 LKR
10 CAD2309.39000 LKR
20 CAD4618.78000 LKR
50 CAD11546.95000 LKR
100 CAD23093.90000 LKR
250 CAD57734.75000 LKR
500 CAD115469.50000 LKR
1000 CAD230939.00000 LKR
2000 CAD461878.00000 LKR
5000 CAD1154695.00000 LKR
10000 CAD2309390.00000 LKR