5.000 Sri Lanka rupisinden Kanada dolarına

Reel döviz kuru ile LKR → CAD çevirin

5.000 lkr
22,83 cad

1,000Sr LKR = 0,004567C$ CAD

05:37 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 LKR → CADSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00460,0046
Düşük0,00450,0045
Ortalama0,00450,0045
Değişim1.25%-0.92%
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1 LKR → CAD istatistikleri

LKR → CAD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0046, en düşük 0,0045 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0045 oldu. LKR → CAD kurundaki değişiklik 1.25 değerindeydi.

LKR → CAD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0046, en düşük 0,0045 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0045 oldu. LKR → CAD kurundaki değişiklik -0.92 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDCADGBPINRAUDEURSGDAED
1 USD11,3810,77883,7121,5320,9231,3363,673
1 CAD0,72410,56460,6351,1090,6690,9672,66
1 GBP1,2851,7741107,5791,9681,1871,7164,72
1 INR0,0120,0160,00910,0180,0110,0160,044

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Sri Lanka rupisinden Kanada dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CAD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LKR → CAD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Sri Lanka rupisi için en iyi döviz çiftleri

LKR → USD

LKR → CAD

LKR → GBP

LKR → INR

LKR → AUD

LKR → EUR

LKR → SGD

LKR → AED

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Kanada Doları
1 LKR0,00457 CAD
5 LKR0,02283 CAD
10 LKR0,04567 CAD
20 LKR0,09134 CAD
50 LKR0,22834 CAD
100 LKR0,45668 CAD
250 LKR1,14171 CAD
500 LKR2,28342 CAD
1000 LKR4,56684 CAD
2000 LKR9,13368 CAD
5000 LKR22,83420 CAD
10000 LKR45,66840 CAD
Çevrim kurları Kanada Doları / Sri Lanka Rupisi
1 CAD218,97000 LKR
5 CAD1.094,85000 LKR
10 CAD2.189,70000 LKR
20 CAD4.379,40000 LKR
50 CAD10.948,50000 LKR
100 CAD21.897,00000 LKR
250 CAD54.742,50000 LKR
500 CAD109.485,00000 LKR
1000 CAD218.970,00000 LKR
2000 CAD437.940,00000 LKR
5000 CAD1.094.850,00000 LKR
10000 CAD2.189.700,00000 LKR