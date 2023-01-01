روبية سريلانكي إلى دولار كندي

تحويل LKR إلى CAD بسعر الصرف الحقيقي

1000 lkr
4.16 cad

1.00000 LKR = 0.00416 CAD

متوسط سعر صرف السوق عند 19:16 UTC
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LKR إلى CAD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LKR → 0 CAD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867451.0666588.65991.436671.661580.9640518.3307
1GBP1.152811.2296102.2041.656151.915411.1113621.131
1USD0.937550.813273183.121.34691.557750.903817.1853
1INR0.01127910.009784320.012030810.01620430.0187410.01087340.206753

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية سريلانكي إلى دولار كندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LKR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CAD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LKR الحالي إلى CAD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Sri Lankan rupee

LKR إلى USD

LKR إلى CAD

LKR إلى GBP

LKR إلى INR

LKR إلى AUD

LKR إلى EUR

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LKR إلى AED

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل روبية سريلانكية / دولار كندي
1 LKR0.00416 CAD
5 LKR0.02079 CAD
10 LKR0.04157 CAD
20 LKR0.08314 CAD
50 LKR0.20786 CAD
100 LKR0.41571 CAD
250 LKR1.03928 CAD
500 LKR2.07855 CAD
1000 LKR4.15710 CAD
2000 LKR8.31420 CAD
5000 LKR20.78550 CAD
10000 LKR41.57100 CAD
معدلات التحويل دولار كندي / روبية سريلانكية
1 CAD240.55200 LKR
5 CAD1202.76000 LKR
10 CAD2405.52000 LKR
20 CAD4811.04000 LKR
50 CAD12027.60000 LKR
100 CAD24055.20000 LKR
250 CAD60138.00000 LKR
500 CAD120276.00000 LKR
1000 CAD240552.00000 LKR
2000 CAD481104.00000 LKR
5000 CAD1202760.00000 LKR
10000 CAD2405520.00000 LKR