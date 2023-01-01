روبية سريلانكي إلى روبية هندية

تحويل LKR إلى INR بسعر الصرف الحقيقي

1000 lkr
256.54 inr

1.00000 LKR = 0.25654 INR

متوسط سعر صرف السوق عند 18:15 UTC
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LKR إلى INR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LKR → 0 INR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86751.066588.64751.436681.661340.963818.3232
1GBP1.1527411.22945102.1921.656191.915181.1110121.1228
1USD0.937650.813372183.121.34711.557750.903717.1807
1INR0.01128060.009785510.012030810.01620670.0187410.01087220.206698

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية سريلانكي إلى روبية هندية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LKR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و INR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LKR الحالي إلى INR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Sri Lankan rupee

LKR إلى USD

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LKR إلى GBP

LKR إلى INR

LKR إلى AUD

LKR إلى EUR

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LKR إلى AED

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل روبية سريلانكية / الروبية الهندية
1 LKR0.25654 INR
5 LKR1.28272 INR
10 LKR2.56543 INR
20 LKR5.13086 INR
50 LKR12.82715 INR
100 LKR25.65430 INR
250 LKR64.13575 INR
500 LKR128.27150 INR
1000 LKR256.54300 INR
2000 LKR513.08600 INR
5000 LKR1282.71500 INR
10000 LKR2565.43000 INR
معدلات التحويل الروبية الهندية / روبية سريلانكية
1 INR3.89798 LKR
5 INR19.48990 LKR
10 INR38.97980 LKR
20 INR77.95960 LKR
50 INR194.89900 LKR
100 INR389.79800 LKR
250 INR974.49500 LKR
500 INR1948.99000 LKR
1000 INR3897.98000 LKR
2000 INR7795.96000 LKR
5000 INR19489.90000 LKR
10000 INR38979.80000 LKR