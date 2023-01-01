روبية سريلانكي إلى جنيه إسترليني
تحويل LKR إلى GBP بسعر الصرف الحقيقي
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل روبية سريلانكي إلى جنيه إسترليني
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LKR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GBP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LKR الحالي إلى GBP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
Top currency pairings for Sri Lankan rupee
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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل جنيه استرليني / روبية سريلانكية
|1 GBP
|398.32600 LKR
|5 GBP
|1991.63000 LKR
|10 GBP
|3983.26000 LKR
|20 GBP
|7966.52000 LKR
|50 GBP
|19916.30000 LKR
|100 GBP
|39832.60000 LKR
|250 GBP
|99581.50000 LKR
|500 GBP
|199163.00000 LKR
|1000 GBP
|398326.00000 LKR
|2000 GBP
|796652.00000 LKR
|5000 GBP
|1991630.00000 LKR
|10000 GBP
|3983260.00000 LKR