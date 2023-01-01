روبية سريلانكي إلى جنيه إسترليني

تحويل LKR إلى GBP بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ lkr
٢٫٥١ gbp

1.00000 LKR = 0.00251 GBP

متوسط سعر صرف السوق عند 19:19 UTC
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LKR إلى GBP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LKR → 0 GBP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867451.0664588.64331.436721.661530.9638518.3221
1GBP1.152811.2294102.1881.656251.91541.1111321.1217
1USD0.93770.813405183.121.34721.5580.903817.1805
1INR0.01128120.009785910.012030810.01620790.01874390.01087340.206695

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية سريلانكي إلى جنيه إسترليني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LKR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GBP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LKR الحالي إلى GBP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Sri Lankan rupee

LKR إلى USD

LKR إلى CAD

LKR إلى GBP

LKR إلى INR

LKR إلى AUD

LKR إلى EUR

LKR إلى SGD

LKR إلى AED

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل روبية سريلانكية / جنيه استرليني
1 LKR0.00251 GBP
5 LKR0.01255 GBP
10 LKR0.02511 GBP
20 LKR0.05021 GBP
50 LKR0.12553 GBP
100 LKR0.25105 GBP
250 LKR0.62763 GBP
500 LKR1.25526 GBP
1000 LKR2.51051 GBP
2000 LKR5.02102 GBP
5000 LKR12.55255 GBP
10000 LKR25.10510 GBP
معدلات التحويل جنيه استرليني / روبية سريلانكية
1 GBP398.32600 LKR
5 GBP1991.63000 LKR
10 GBP3983.26000 LKR
20 GBP7966.52000 LKR
50 GBP19916.30000 LKR
100 GBP39832.60000 LKR
250 GBP99581.50000 LKR
500 GBP199163.00000 LKR
1000 GBP398326.00000 LKR
2000 GBP796652.00000 LKR
5000 GBP1991630.00000 LKR
10000 GBP3983260.00000 LKR