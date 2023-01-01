روبية سريلانكي إلى دولار أمريكي

تحويل LKR إلى USD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ lkr
٣٫٠٩ usd

1.00000 LKR = 0.00309 USD

متوسط سعر صرف السوق عند 11:0 UTC
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LKR إلى USD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LKR → 0 USD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86751.066588.64751.437381.66160.963718.3242
1GBP1.1527411.2294102.1881.656921.91541.1108921.1231
1USD0.937650.813405183.121.347751.5580.903617.1816
1INR0.01128060.009785910.012030810.01621450.01874390.0108710.206708

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية سريلانكي إلى دولار أمريكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LKR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و USD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LKR الحالي إلى USD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Sri Lankan rupee

LKR إلى USD

LKR إلى CAD

LKR إلى GBP

LKR إلى INR

LKR إلى AUD

LKR إلى EUR

LKR إلى SGD

LKR إلى AED

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل روبية سريلانكية / دولار أمريكي
1 LKR0.00309 USD
5 LKR0.01543 USD
10 LKR0.03086 USD
20 LKR0.06173 USD
50 LKR0.15432 USD
100 LKR0.30864 USD
250 LKR0.77160 USD
500 LKR1.54321 USD
1000 LKR3.08642 USD
2000 LKR6.17284 USD
5000 LKR15.43210 USD
10000 LKR30.86420 USD
معدلات التحويل دولار أمريكي / روبية سريلانكية
1 USD324.00000 LKR
5 USD1620.00000 LKR
10 USD3240.00000 LKR
20 USD6480.00000 LKR
50 USD16200.00000 LKR
100 USD32400.00000 LKR
250 USD81000.00000 LKR
500 USD162000.00000 LKR
1000 USD324000.00000 LKR
2000 USD648000.00000 LKR
5000 USD1620000.00000 LKR
10000 USD3240000.00000 LKR