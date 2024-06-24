2,000 دولار أمريكي إلى روبية سريلانكي

تحويل USD إلى LKR بسعر الصرف الحقيقي

2,000 usd
610,010 lkr

$1.000 USD = Sr305.0 LKR

Mid-market exchange rate at 01:47
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أعلى العملات

 KRWINRJPYCADEURGBPCNYMXN
1 KRW10.060.1150.0010.0010.0010.0050.013
1 INR16.64111.9120.0160.0110.0090.0870.217
1 JPY8.7050.52310.0090.0060.0050.0450.113
1 CAD1,014.4660.96116.53710.6830.5775.29913.216

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أمريكي إلى روبية سريلانكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار USD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LKR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل USD الحالي إلى LKR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار أمريكي / روبية سريلانكية
1 USD٣٠٥٫٠٠٥٠٠ LKR
5 USD١٬٥٢٥٫٠٢٥٠٠ LKR
10 USD٣٬٠٥٠٫٠٥٠٠٠ LKR
20 USD٦٬١٠٠٫١٠٠٠٠ LKR
50 USD١٥٬٢٥٠٫٢٥٠٠٠ LKR
100 USD٣٠٬٥٠٠٫٥٠٠٠٠ LKR
250 USD٧٦٬٢٥١٫٢٥٠٠٠ LKR
500 USD١٥٢٬٥٠٢٫٥٠٠٠٠ LKR
1000 USD٣٠٥٬٠٠٥٫٠٠٠٠٠ LKR
2000 USD٦١٠٬٠١٠٫٠٠٠٠٠ LKR
5000 USD١٬٥٢٥٬٠٢٥٫٠٠٠٠٠ LKR
10000 USD٣٬٠٥٠٬٠٥٠٫٠٠٠٠٠ LKR
معدلات التحويل روبية سريلانكية / دولار أمريكي
1 LKR٠٫٠٠٣٢٨ USD
5 LKR٠٫٠١٦٣٩ USD
10 LKR٠٫٠٣٢٧٩ USD
20 LKR٠٫٠٦٥٥٧ USD
50 LKR٠٫١٦٣٩٣ USD
100 LKR٠٫٣٢٧٨٦ USD
250 LKR٠٫٨١٩٦٦ USD
500 LKR١٫٦٣٩٣١ USD
1000 LKR٣٫٢٧٨٦٣ USD
2000 LKR٦٫٥٥٧٢٦ USD
5000 LKR١٦٫٣٩٣١٥ USD
10000 LKR٣٢٫٧٨٦٣٠ USD