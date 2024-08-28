ليرة تركية إلى روبية سريلانكي

تحويل TRY إلى LKR بسعر الصرف الحقيقي

1,000 try
8,750.74 lkr

TL1.000 TRY = Sr8.751 LKR

Mid-market exchange rate at 01:43
تتبع سعر الصرفإرسال المال
Wise

Save when you send money abroad

TRY إلى LKR مخطط التحويل

منذ دقيقة واحدة، 0
سعر الصرف الفعلي

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

LKR

أعلى العملات

 USDEURGBPPKRINRCADAEDEGP
1 USD10.8950.754279.183.9351.3443.67348.693
1 EUR1.11810.843312.00693.8311.5034.10654.434
1 GBP1.3261.1861369.989111.2691.7824.86964.55
1 PKR0.0040.0030.00310.3010.0050.0130.174

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليرة تركية إلى روبية سريلانكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TRY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LKR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TRY الحالي إلى LKR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ليرة تركية

TRY إلى USD

TRY إلى EUR

TRY إلى GBP

TRY إلى PKR

TRY إلى INR

TRY إلى CAD

TRY إلى AED

TRY إلى EGP

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل ليرة تركية / روبية سريلانكية
1 TRY٨٫٧٥٠٧٤ LKR
5 TRY٤٣٫٧٥٣٧٠ LKR
10 TRY٨٧٫٥٠٧٤٠ LKR
20 TRY١٧٥٫٠١٤٨٠ LKR
50 TRY٤٣٧٫٥٣٧٠٠ LKR
100 TRY٨٧٥٫٠٧٤٠٠ LKR
250 TRY٢٬١٨٧٫٦٨٥٠٠ LKR
500 TRY٤٬٣٧٥٫٣٧٠٠٠ LKR
1000 TRY٨٬٧٥٠٫٧٤٠٠٠ LKR
2000 TRY١٧٬٥٠١٫٤٨٠٠٠ LKR
5000 TRY٤٣٬٧٥٣٫٧٠٠٠٠ LKR
10000 TRY٨٧٬٥٠٧٫٤٠٠٠٠ LKR
معدلات التحويل روبية سريلانكية / ليرة تركية
1 LKR٠٫١١٤٢٨ TRY
5 LKR٠٫٥٧١٣٨ TRY
10 LKR١٫١٤٢٧٦ TRY
20 LKR٢٫٢٨٥٥٢ TRY
50 LKR٥٫٧١٣٨٠ TRY
100 LKR١١٫٤٢٧٦٠ TRY
250 LKR٢٨٫٥٦٩٠٠ TRY
500 LKR٥٧٫١٣٨٠٠ TRY
1000 LKR١١٤٫٢٧٦٠٠ TRY
2000 LKR٢٢٨٫٥٥٢٠٠ TRY
5000 LKR٥٧١٫٣٨٠٠٠ TRY
10000 LKR١٬١٤٢٫٧٦٠٠٠ TRY