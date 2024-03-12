100 ليرة تركية إلى روبية سريلانكي

تحويل TRY إلى LKR بسعر الصرف الحقيقي

100 try
955.38 lkr

1.000 TRY = 9.554 LKR

Mid-market exchange rate at 14:02
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR1٠٫٨٥٥١٫٠٩١٩٠٫٣٣٦١٫٤٧٤١٫٦٥٥٠٫٩٥٩١٨٫٣٧٢
1 GBP١٫١٦٩1١٫٢٧٦١٠٥٫٦٤٤١٫٧٢٤١٫٩٣٥١٫١٢١٢١٫٤٨٥
1 USD٠٫٩١٦٠٫٧٨٤1٨٢٫٧٩١٫٣٥١١٫٥١٦٠٫٨٧٩١٦٫٨٣٧
1 INR٠٫٠١١٠٫٠٠٩٠٫٠١٢1٠٫٠١٦٠٫٠١٨٠٫٠١١٠٫٢٠٣

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليرة تركية إلى روبية سريلانكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TRY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LKR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TRY الحالي إلى LKR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ليرة تركية / روبية سريلانكية
1 TRY٩٫٥٥٣٧٧ LKR
5 TRY٤٧٫٧٦٨٨٥ LKR
10 TRY٩٥٫٥٣٧٧٠ LKR
20 TRY١٩١٫٠٧٥٤٠ LKR
50 TRY٤٧٧٫٦٨٨٥٠ LKR
100 TRY٩٥٥٫٣٧٧٠٠ LKR
250 TRY٢٬٣٨٨٫٤٤٢٥٠ LKR
500 TRY٤٬٧٧٦٫٨٨٥٠٠ LKR
1000 TRY٩٬٥٥٣٫٧٧٠٠٠ LKR
2000 TRY١٩٬١٠٧٫٥٤٠٠٠ LKR
5000 TRY٤٧٬٧٦٨٫٨٥٠٠٠ LKR
10000 TRY٩٥٬٥٣٧٫٧٠٠٠٠ LKR
معدلات التحويل روبية سريلانكية / ليرة تركية
1 LKR٠٫١٠٤٦٧ TRY
5 LKR٠٫٥٢٣٣٦ TRY
10 LKR١٫٠٤٦٧١ TRY
20 LKR٢٫٠٩٣٤٢ TRY
50 LKR٥٫٢٣٣٥٥ TRY
100 LKR١٠٫٤٦٧١٠ TRY
250 LKR٢٦٫١٦٧٧٥ TRY
500 LKR٥٢٫٣٣٥٥٠ TRY
1000 LKR١٠٤٫٦٧١٠٠ TRY
2000 LKR٢٠٩٫٣٤٢٠٠ TRY
5000 LKR٥٢٣٫٣٥٥٠٠ TRY
10000 LKR١٬٠٤٦٫٧١٠٠٠ TRY