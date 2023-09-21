دولار كندي إلى روبية سريلانكي

تحويل CAD إلى LKR بسعر الصرف الحقيقي

1000 cad
240816 lkr

1.00000 CAD = 240.81600 LKR

متوسط سعر صرف السوق عند 0:7 UTC
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CAD إلى LKR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CAD → 0 LKR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86381.064888.29851.434821.653930.9578518.2001
1GBP1.1576811.2327102.2221.661061.914731.1088821.0699
1USD0.939150.811227182.9251.34751.553280.8995517.0925
1INR0.01132520.009782660.012059110.01624960.01873110.01084780.20612

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار كندي إلى روبية سريلانكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CAD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LKR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CAD الحالي إلى LKR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار كندي / روبية سريلانكية
1 CAD240.81600 LKR
5 CAD1204.08000 LKR
10 CAD2408.16000 LKR
20 CAD4816.32000 LKR
50 CAD12040.80000 LKR
100 CAD24081.60000 LKR
250 CAD60204.00000 LKR
500 CAD120408.00000 LKR
1000 CAD240816.00000 LKR
2000 CAD481632.00000 LKR
5000 CAD1204080.00000 LKR
10000 CAD2408160.00000 LKR
معدلات التحويل روبية سريلانكية / دولار كندي
1 LKR0.00415 CAD
5 LKR0.02076 CAD
10 LKR0.04153 CAD
20 LKR0.08305 CAD
50 LKR0.20763 CAD
100 LKR0.41525 CAD
250 LKR1.03814 CAD
500 LKR2.07627 CAD
1000 LKR4.15254 CAD
2000 LKR8.30508 CAD
5000 LKR20.76270 CAD
10000 LKR41.52540 CAD