ين ياباني إلى روبية سريلانكي

تحويل JPY إلى LKR بسعر الصرف الحقيقي

10000 jpy
21957.90 lkr

1.00000 JPY = 2.19579 LKR

متوسط سعر صرف السوق عند 16:30 UTC
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JPY إلى LKR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 JPY → 0 LKR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86671.0658588.60891.436551.660850.963518.3091
1GBP1.153811.2299102.2471.657661.916481.1116921.1271
1USD0.938250.813074183.13451.34781.558240.903917.1779
1INR0.01128550.009780230.012028710.01621230.01874360.01087270.206628

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ين ياباني إلى روبية سريلانكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JPY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LKR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JPY الحالي إلى LKR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ين ياباني / روبية سريلانكية
100 JPY219.57900 LKR
1000 JPY2195.79000 LKR
1500 JPY3293.68500 LKR
2000 JPY4391.58000 LKR
3000 JPY6587.37000 LKR
5000 JPY10978.95000 LKR
5400 JPY11857.26600 LKR
10000 JPY21957.90000 LKR
15000 JPY32936.85000 LKR
20000 JPY43915.80000 LKR
25000 JPY54894.75000 LKR
30000 JPY65873.70000 LKR
معدلات التحويل روبية سريلانكية / ين ياباني
1 LKR0.45542 JPY
5 LKR2.27709 JPY
10 LKR4.55417 JPY
20 LKR9.10834 JPY
50 LKR22.77085 JPY
100 LKR45.54170 JPY
250 LKR113.85425 JPY
500 LKR227.70850 JPY
1000 LKR455.41700 JPY
2000 LKR910.83400 JPY
5000 LKR2277.08500 JPY
10000 LKR4554.17000 JPY