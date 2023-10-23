3000 ين ياباني إلى روبية سريلانكي

تحويل JPY إلى LKR بسعر الصرف الحقيقي

٣٬٠٠٠ jpy
٦٬٥٢٠٫٤٤ lkr

1.00000 JPY = 2.17348 LKR

متوسط سعر صرف السوق عند 00:04
تتبع سعر الصرفإرسال المال
40+ currencies in one account

JPY إلى LKR مخطط التحويل

As of 1 min ago,1 LKR → 0 JPY
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.870651.058988.05811.451121.675210.9459519.2872
1GBP1.1485711.21625101.1431.666751.924141.0864922.1533
1USD0.94440.822199183.161.37041.582030.893318.2144
1INR0.01135610.009886960.01202510.01647910.01902390.01074190.219028

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ين ياباني إلى روبية سريلانكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JPY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LKR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JPY الحالي إلى LKR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ين ياباني

JPY إلى USD

JPY إلى GBP

JPY إلى EUR

JPY إلى AUD

JPY إلى CAD

JPY إلى CHF

JPY إلى CNY

JPY إلى SGD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل ين ياباني / روبية سريلانكية
100 JPY217.34800 LKR
1000 JPY2173.48000 LKR
1500 JPY3260.22000 LKR
2000 JPY4346.96000 LKR
3000 JPY6520.44000 LKR
5000 JPY10867.40000 LKR
5400 JPY11736.79200 LKR
10000 JPY21734.80000 LKR
15000 JPY32602.20000 LKR
20000 JPY43469.60000 LKR
25000 JPY54337.00000 LKR
30000 JPY65204.40000 LKR
معدلات التحويل روبية سريلانكية / ين ياباني
1 LKR0.46009 JPY
5 LKR2.30046 JPY
10 LKR4.60092 JPY
20 LKR9.20184 JPY
50 LKR23.00460 JPY
100 LKR46.00920 JPY
250 LKR115.02300 JPY
500 LKR230.04600 JPY
1000 LKR460.09200 JPY
2000 LKR920.18400 JPY
5000 LKR2300.46000 JPY
10000 LKR4600.92000 JPY