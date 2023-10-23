5000 ين ياباني إلى روبية سريلانكي

تحويل JPY إلى LKR بسعر الصرف الحقيقي

٥٬٠٠٠ jpy
١٠٬٨٦٨٫٨٥ lkr

1.00000 JPY = 2.17377 LKR

متوسط سعر صرف السوق عند 00:05
تتبع سعر الصرفإرسال المال
40+ currencies in one account

JPY إلى LKR مخطط التحويل

As of 1 min ago,1 LKR → 0 JPY
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.87061.058988.05811.451221.675080.945919.29
1GBP1.1486311.21625101.1431.666871.923991.0864922.1564
1USD0.94440.822199183.161.37051.58190.893318.217
1INR0.01135610.009886960.01202510.01648030.01902240.01074190.21906

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ين ياباني إلى روبية سريلانكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JPY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LKR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JPY الحالي إلى LKR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ين ياباني

JPY إلى USD

JPY إلى GBP

JPY إلى EUR

JPY إلى AUD

JPY إلى CAD

JPY إلى CHF

JPY إلى CNY

JPY إلى SGD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل ين ياباني / روبية سريلانكية
100 JPY217.37700 LKR
1000 JPY2173.77000 LKR
1500 JPY3260.65500 LKR
2000 JPY4347.54000 LKR
3000 JPY6521.31000 LKR
5000 JPY10868.85000 LKR
5400 JPY11738.35800 LKR
10000 JPY21737.70000 LKR
15000 JPY32606.55000 LKR
20000 JPY43475.40000 LKR
25000 JPY54344.25000 LKR
30000 JPY65213.10000 LKR
معدلات التحويل روبية سريلانكية / ين ياباني
1 LKR0.46003 JPY
5 LKR2.30016 JPY
10 LKR4.60031 JPY
20 LKR9.20062 JPY
50 LKR23.00155 JPY
100 LKR46.00310 JPY
250 LKR115.00775 JPY
500 LKR230.01550 JPY
1000 LKR460.03100 JPY
2000 LKR920.06200 JPY
5000 LKR2300.15500 JPY
10000 LKR4600.31000 JPY