ألف ين ياباني إلى روبية سريلانكي

تحويل JPY إلى LKR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ jpy
٢٬١٧٣٫٦٢ lkr

1.00000 JPY = 2.17362 LKR

متوسط سعر صرف السوق عند 00:03
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JPY إلى LKR مخطط التحويل

As of 1 min ago,1 LKR → 0 JPY
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.87071.05988.06641.45121.67510.945919.2918
1GBP1.148511.2163101.1481.666761.923921.0863722.1573
1USD0.94430.822166183.161.370351.581780.893218.217
1INR0.01135510.009886550.01202510.01647850.01902090.01074070.21906

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ين ياباني إلى روبية سريلانكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JPY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LKR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JPY الحالي إلى LKR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ين ياباني / روبية سريلانكية
100 JPY217.36200 LKR
1000 JPY2173.62000 LKR
1500 JPY3260.43000 LKR
2000 JPY4347.24000 LKR
3000 JPY6520.86000 LKR
5000 JPY10868.10000 LKR
5400 JPY11737.54800 LKR
10000 JPY21736.20000 LKR
15000 JPY32604.30000 LKR
20000 JPY43472.40000 LKR
25000 JPY54340.50000 LKR
30000 JPY65208.60000 LKR
معدلات التحويل روبية سريلانكية / ين ياباني
1 LKR0.46006 JPY
5 LKR2.30030 JPY
10 LKR4.60061 JPY
20 LKR9.20122 JPY
50 LKR23.00305 JPY
100 LKR46.00610 JPY
250 LKR115.01525 JPY
500 LKR230.03050 JPY
1000 LKR460.06100 JPY
2000 LKR920.12200 JPY
5000 LKR2300.30500 JPY
10000 LKR4600.61000 JPY