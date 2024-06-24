100 دولار كندي إلى روبية سريلانكي

تحويل CAD إلى LKR بسعر الصرف الحقيقي

100 cad
22,283.20 lkr

C$1.000 CAD = Sr222.8 LKR

Mid-market exchange rate at 10:22
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أعلى العملات

 USDINREURGBPPKRAUDCNYPHP
1 USD183.490.9330.789279.321.5047.25858.803
1 INR0.01210.0110.0093.3460.0180.0870.704
1 EUR1.07289.49710.846299.4171.6137.7863.034
1 GBP1.267105.7691.1821353.8571.9069.19574.495

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار كندي إلى روبية سريلانكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CAD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LKR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CAD الحالي إلى LKR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار كندي / روبية سريلانكية
1 CAD٢٢٢٫٨٣٢٠٠ LKR
5 CAD١٬١١٤٫١٦٠٠٠ LKR
10 CAD٢٬٢٢٨٫٣٢٠٠٠ LKR
20 CAD٤٬٤٥٦٫٦٤٠٠٠ LKR
50 CAD١١٬١٤١٫٦٠٠٠٠ LKR
100 CAD٢٢٬٢٨٣٫٢٠٠٠٠ LKR
250 CAD٥٥٬٧٠٨٫٠٠٠٠٠ LKR
500 CAD١١١٬٤١٦٫٠٠٠٠٠ LKR
1000 CAD٢٢٢٬٨٣٢٫٠٠٠٠٠ LKR
2000 CAD٤٤٥٬٦٦٤٫٠٠٠٠٠ LKR
5000 CAD١٬١١٤٬١٦٠٫٠٠٠٠٠ LKR
10000 CAD٢٬٢٢٨٬٣٢٠٫٠٠٠٠٠ LKR
معدلات التحويل روبية سريلانكية / دولار كندي
1 LKR٠٫٠٠٤٤٩ CAD
5 LKR٠٫٠٢٢٤٤ CAD
10 LKR٠٫٠٤٤٨٨ CAD
20 LKR٠٫٠٨٩٧٥ CAD
50 LKR٠٫٢٢٤٣٨ CAD
100 LKR٠٫٤٤٨٧٧ CAD
250 LKR١٫١٢١٩٢ CAD
500 LKR٢٫٢٤٣٨٥ CAD
1000 LKR٤٫٤٨٧٦٩ CAD
2000 LKR٨٫٩٧٥٣٨ CAD
5000 LKR٢٢٫٤٣٨٤٥ CAD
10000 LKR٤٤٫٨٧٦٩٠ CAD