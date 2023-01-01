روبية سريلانكي إلى دولار أسترالي

تحويل LKR إلى AUD بسعر الصرف الحقيقي

1000 lkr
4.81 aud

1.00000 LKR = 0.00481 AUD

متوسط سعر صرف السوق عند 19:15 UTC
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LKR إلى AUD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LKR → 0 AUD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86741.066688.65581.436551.661240.963918.3302
1GBP1.1528711.2296102.2041.656091.915121.1112521.1314
1USD0.937550.813273183.121.346851.557510.9037517.1856
1INR0.01127960.009784320.012030810.01620370.01873810.01087280.206756

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية سريلانكي إلى دولار أسترالي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LKR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AUD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LKR الحالي إلى AUD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Sri Lankan rupee

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LKR إلى AUD

LKR إلى EUR

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LKR إلى AED

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل روبية سريلانكية / دولار أسترالي
1 LKR0.00481 AUD
5 LKR0.02404 AUD
10 LKR0.04807 AUD
20 LKR0.09614 AUD
50 LKR0.24036 AUD
100 LKR0.48071 AUD
250 LKR1.20178 AUD
500 LKR2.40356 AUD
1000 LKR4.80713 AUD
2000 LKR9.61426 AUD
5000 LKR24.03565 AUD
10000 LKR48.07130 AUD
معدلات التحويل دولار أسترالي / روبية سريلانكية
1 AUD208.02400 LKR
5 AUD1040.12000 LKR
10 AUD2080.24000 LKR
20 AUD4160.48000 LKR
50 AUD10401.20000 LKR
100 AUD20802.40000 LKR
250 AUD52006.00000 LKR
500 AUD104012.00000 LKR
1000 AUD208024.00000 LKR
2000 AUD416048.00000 LKR
5000 AUD1040120.00000 LKR
10000 AUD2080240.00000 LKR