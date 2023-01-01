روبية سريلانكي إلى يورو

تحويل LKR إلى EUR بسعر الصرف الحقيقي

1000 lkr
2.89 eur

1.00000 LKR = 0.00289 EUR

متوسط سعر صرف السوق عند 19:18 UTC
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LKR إلى EUR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LKR → 0 EUR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86751.066688.65581.436711.661630.963918.3267
1GBP1.1527411.2295102.1961.656141.915411.1111221.1258
1USD0.937550.813339183.121.3471.557880.903717.1824
1INR0.01127960.009785110.012030810.01620550.01874250.01087220.206718

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية سريلانكي إلى يورو

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LKR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و EUR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LKR الحالي إلى EUR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Sri Lankan rupee

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل روبية سريلانكية / اليورو
1 LKR0.00289 EUR
5 LKR0.01447 EUR
10 LKR0.02894 EUR
20 LKR0.05787 EUR
50 LKR0.14469 EUR
100 LKR0.28937 EUR
250 LKR0.72342 EUR
500 LKR1.44685 EUR
1000 LKR2.89370 EUR
2000 LKR5.78740 EUR
5000 LKR14.46850 EUR
10000 LKR28.93700 EUR
معدلات التحويل اليورو / روبية سريلانكية
1 EUR345.57800 LKR
5 EUR1727.89000 LKR
10 EUR3455.78000 LKR
20 EUR6911.56000 LKR
50 EUR17278.90000 LKR
100 EUR34557.80000 LKR
250 EUR86394.50000 LKR
500 EUR172789.00000 LKR
1000 EUR345578.00000 LKR
2000 EUR691156.00000 LKR
5000 EUR1727890.00000 LKR
10000 EUR3455780.00000 LKR