روبية سريلانكي إلى دولار سنغافوري

تحويل LKR إلى SGD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ lkr
٤٫٢٢ sgd

1.00000 LKR = 0.00422 SGD

متوسط سعر صرف السوق عند 19:27 UTC
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LKR إلى SGD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LKR → 0 SGD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86751.0665588.65161.437021.661290.9638518.3232
1GBP1.1527411.22945102.1921.65651.915031.1110721.1218
1USD0.93760.813372183.121.347351.557630.903717.1799
1INR0.01128010.009785510.012030810.01620970.01873960.01087220.206688

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية سريلانكي إلى دولار سنغافوري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LKR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SGD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LKR الحالي إلى SGD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل روبية سريلانكية / دولار سنغافورة
1 LKR0.00422 SGD
5 LKR0.02109 SGD
10 LKR0.04218 SGD
20 LKR0.08435 SGD
50 LKR0.21089 SGD
100 LKR0.42178 SGD
250 LKR1.05444 SGD
500 LKR2.10888 SGD
1000 LKR4.21775 SGD
2000 LKR8.43550 SGD
5000 LKR21.08875 SGD
10000 LKR42.17750 SGD
معدلات التحويل دولار سنغافورة / روبية سريلانكية
1 SGD237.09300 LKR
5 SGD1185.46500 LKR
10 SGD2370.93000 LKR
20 SGD4741.86000 LKR
50 SGD11854.65000 LKR
100 SGD23709.30000 LKR
250 SGD59273.25000 LKR
500 SGD118546.50000 LKR
1000 SGD237093.00000 LKR
2000 SGD474186.00000 LKR
5000 SGD1185465.00000 LKR
10000 SGD2370930.00000 LKR