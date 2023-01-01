шри-ланкийские рупии в сингапурские доллары

Сконвертируйте LKR в SGD по реальному обменному курсу

1 000 lkr
4,22 sgd

1.00000 LKR = 0.00422 SGD

Среднерыночный курс в 21:31 UTC
Отслеживайте обменный курс
Более выгодный способ совершать покупки онлайн по всему миру

График изменения обменного курса LKR к SGD

1 мин. назад 1 LKR → 0 SGD
Среднерыночный курс

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.860951.075589.11591.457841.673930.958618.533
1GBP1.1615111.2492103.5091.693291.944281.1134221.5262
1USD0.92980.800512182.861.35551.556420.891317.232
1INR0.01122130.009661020.012068510.01635890.01878370.01075670.207965

Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из из шри-ланкийских рупий в сингапурские доллары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите LKR из выпадающего списка для исходной валюты и SGD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из LKR в SGD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for шри-ланкийская рупия

LKR в USD

LKR в CAD

LKR в GBP

LKR в INR

LKR в AUD

LKR в EUR

LKR в SGD

LKR в AED

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise
plane
Обменные курсы Шри-Ланкийская рупия / Сингапурский доллар
1 LKR0.00422 SGD
5 LKR0.02109 SGD
10 LKR0.04219 SGD
20 LKR0.08438 SGD
50 LKR0.21094 SGD
100 LKR0.42188 SGD
250 LKR1.05469 SGD
500 LKR2.10938 SGD
1000 LKR4.21876 SGD
2000 LKR8.43752 SGD
5000 LKR21.09380 SGD
10000 LKR42.18760 SGD
Обменные курсы Сингапурский доллар / Шри-Ланкийская рупия
1 SGD237.03600 LKR
5 SGD1185.18000 LKR
10 SGD2370.36000 LKR
20 SGD4740.72000 LKR
50 SGD11851.80000 LKR
100 SGD23703.60000 LKR
250 SGD59259.00000 LKR
500 SGD118518.00000 LKR
1000 SGD237036.00000 LKR
2000 SGD474072.00000 LKR
5000 SGD1185180.00000 LKR
10000 SGD2370360.00000 LKR