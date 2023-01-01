шри-ланкийские рупии в сингапурские доллары
Сконвертируйте LKR в SGD по реальному обменному курсу
График изменения обменного курса LKR к SGD
1 LKR = 0,00422 SGD
В ожидании лучшего обменного курса?
Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из из шри-ланкийских рупий в сингапурские доллары
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите LKR из выпадающего списка для исходной валюты и SGD из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из LKR в SGD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
А вы переплачиваете своему банку?
Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.
|Обменные курсы Сингапурский доллар / Шри-Ланкийская рупия
|1 SGD
|237.03600 LKR
|5 SGD
|1185.18000 LKR
|10 SGD
|2370.36000 LKR
|20 SGD
|4740.72000 LKR
|50 SGD
|11851.80000 LKR
|100 SGD
|23703.60000 LKR
|250 SGD
|59259.00000 LKR
|500 SGD
|118518.00000 LKR
|1000 SGD
|237036.00000 LKR
|2000 SGD
|474072.00000 LKR
|5000 SGD
|1185180.00000 LKR
|10000 SGD
|2370360.00000 LKR