1 тысяча шри-ланкийских рупий в сингапурские доллары

Сконвертируйте LKR в SGD по реальному обменному курсу

1000 lkr
4.31 sgd

1.00000 LKR = 0.00431 SGD

Среднерыночный курс в 18:20
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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.856631.0743589.22851.4531.655650.9346418.3934
1 GBP1.1673711.25415104.1621.696181.932731.0910721.4717
1 USD0.93080.797353183.05351.352451.541070.8699517.1205
1 INR0.01120720.009600470.012040410.01628410.01855510.01047460.206138

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Как произвести расчет конвертации из шри-ланкийских рупий в сингапурские доллары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите LKR из выпадающего списка для исходной валюты и SGD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из LKR в SGD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для шри-ланкийских рупий

LKR в USD

LKR в CAD

LKR в GBP

LKR в INR

LKR в AUD

LKR в EUR

LKR в SGD

LKR в AED

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Шри-Ланкийская рупия / Сингапурский доллар
1 LKR0.00431 SGD
5 LKR0.02156 SGD
10 LKR0.04313 SGD
20 LKR0.08626 SGD
50 LKR0.21565 SGD
100 LKR0.43129 SGD
250 LKR1.07823 SGD
500 LKR2.15647 SGD
1000 LKR4.31293 SGD
2000 LKR8.62586 SGD
5000 LKR21.56465 SGD
10000 LKR43.12930 SGD
Обменные курсы Сингапурский доллар / Шри-Ланкийская рупия
1 SGD231.86100 LKR
5 SGD1159.30500 LKR
10 SGD2318.61000 LKR
20 SGD4637.22000 LKR
50 SGD11593.05000 LKR
100 SGD23186.10000 LKR
250 SGD57965.25000 LKR
500 SGD115930.50000 LKR
1000 SGD231861.00000 LKR
2000 SGD463722.00000 LKR
5000 SGD1159305.00000 LKR
10000 SGD2318610.00000 LKR