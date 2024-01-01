50 روبية هندية إلى روبية سريلانكي

تحويل INR إلى LKR بسعر الصرف الحقيقي

50 inr
182.65 lkr

₹1.000 INR = Sr3.653 LKR

Mid-market exchange rate at 06:06
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أعلى العملات

 USDCADEURAEDGBPAUDPKRSGD
1 USD11.3690.9353.6730.7911.506279.321.354
1 CAD0.7310.6832.6830.5781.1204.040.989
1 EUR1.071.46513.930.8461.611298.8861.449
1 AED0.2720.3730.25410.2150.4176.0480.369

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية هندية إلى روبية سريلانكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار INR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LKR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل INR الحالي إلى LKR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الروبية الهندية / روبية سريلانكية
1 INR٣٫٦٥٢٩٣ LKR
5 INR١٨٫٢٦٤٦٥ LKR
10 INR٣٦٫٥٢٩٣٠ LKR
20 INR٧٣٫٠٥٨٦٠ LKR
50 INR١٨٢٫٦٤٦٥٠ LKR
100 INR٣٦٥٫٢٩٣٠٠ LKR
250 INR٩١٣٫٢٣٢٥٠ LKR
300 INR١٬٠٩٥٫٨٧٩٠٠ LKR
500 INR١٬٨٢٦٫٤٦٥٠٠ LKR
600 INR٢٬١٩١٫٧٥٨٠٠ LKR
1000 INR٣٬٦٥٢٫٩٣٠٠٠ LKR
2000 INR٧٬٣٠٥٫٨٦٠٠٠ LKR
5000 INR١٨٬٢٦٤٫٦٥٠٠٠ LKR
10000 INR٣٦٬٥٢٩٫٣٠٠٠٠ LKR
25000 INR٩١٬٣٢٣٫٢٥٠٠٠ LKR
50000 INR١٨٢٬٦٤٦٫٥٠٠٠٠ LKR
100000 INR٣٦٥٬٢٩٣٫٠٠٠٠٠ LKR
1000000 INR٣٬٦٥٢٬٩٣٠٫٠٠٠٠٠ LKR
1000000000 INR٣٬٦٥٢٬٩٣٠٬٠٠٠٫٠٠٠٠٠ LKR
معدلات التحويل روبية سريلانكية / الروبية الهندية
1 LKR٠٫٢٧٣٧٥ INR
5 LKR١٫٣٦٨٧٧ INR
10 LKR٢٫٧٣٧٥٣ INR
20 LKR٥٫٤٧٥٠٦ INR
50 LKR١٣٫٦٨٧٦٥ INR
100 LKR٢٧٫٣٧٥٣٠ INR
250 LKR٦٨٫٤٣٨٢٥ INR
500 LKR١٣٦٫٨٧٦٥٠ INR
1000 LKR٢٧٣٫٧٥٣٠٠ INR
2000 LKR٥٤٧٫٥٠٦٠٠ INR
5000 LKR١٬٣٦٨٫٧٦٥٠٠ INR
10000 LKR٢٬٧٣٧٫٥٣٠٠٠ INR