Danimarka kronundan Sri Lanka rupisine

Reel döviz kuru ile DKK → LKR çevirin

1.000 dkk
42.549,80 lkr

1,000 DKK = 42,55 LKR

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURUSDSEKGBPPKRAUDNOKINR
1 EUR11,06411,5850,855295,6071,64711,60388,969
1 USD0,94110,8870,803277,81,54710,90483,609
1 SEK0,0860,09210,07425,5180,1421,0027,68
1 GBP1,171,24513,5541345,8611,92713,575104,094

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Danimarka kronundan Sri Lanka rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak DKK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LKR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut DKK → LKR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Danimarka kronu için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Danimarka Kronu / Sri Lanka Rupisi
1 DKK42,54980 LKR
5 DKK212,74900 LKR
10 DKK425,49800 LKR
20 DKK850,99600 LKR
50 DKK2.127,49000 LKR
100 DKK4.254,98000 LKR
250 DKK10.637,45000 LKR
500 DKK21.274,90000 LKR
1000 DKK42.549,80000 LKR
2000 DKK85.099,60000 LKR
5000 DKK212.749,00000 LKR
10000 DKK425.498,00000 LKR
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Danimarka Kronu
1 LKR0,02350 DKK
5 LKR0,11751 DKK
10 LKR0,23502 DKK
20 LKR0,47004 DKK
50 LKR1,17510 DKK
100 LKR2,35019 DKK
250 LKR5,87548 DKK
500 LKR11,75095 DKK
1000 LKR23,50190 DKK
2000 LKR47,00380 DKK
5000 LKR117,50950 DKK
10000 LKR235,01900 DKK