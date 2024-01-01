10 Sri Lanka rupisinden Danimarka kronuna

Reel döviz kuru ile LKR → DKK çevirin

10 lkr
0,23 dkk

1,000Sr LKR = 0,02280kr DKK

05:49 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 LKR → DKKSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,02290,0234
Düşük0,02250,0225
Ortalama0,02270,0228
Değişim-0.36%-2.31%
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1 LKR → DKK istatistikleri

LKR → DKK kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0229, en düşük 0,0225 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0227 oldu. LKR → DKK kurundaki değişiklik -0.36 değerindeydi.

LKR → DKK kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0234, en düşük 0,0225 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0228 oldu. LKR → DKK kurundaki değişiklik -2.31 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDCADGBPINRAUDEURSGDAED
1 USD11,3810,77883,7171,5320,9241,3363,673
1 CAD0,72410,56460,6231,1090,6690,9682,66
1 GBP1,2851,7741107,5471,9671,1871,7174,719
1 INR0,0120,0160,00910,0180,0110,0160,044

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Sri Lanka rupisinden Danimarka kronuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak DKK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LKR → DKK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Sri Lanka rupisi için en iyi döviz çiftleri

LKR → USD

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LKR → EUR

LKR → SGD

LKR → AED

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Danimarka Kronu
1 LKR0,02280 DKK
5 LKR0,11400 DKK
10 LKR0,22801 DKK
20 LKR0,45601 DKK
50 LKR1,14003 DKK
100 LKR2,28005 DKK
250 LKR5,70013 DKK
500 LKR11,40025 DKK
1000 LKR22,80050 DKK
2000 LKR45,60100 DKK
5000 LKR114,00250 DKK
10000 LKR228,00500 DKK
Çevrim kurları Danimarka Kronu / Sri Lanka Rupisi
1 DKK43,85860 LKR
5 DKK219,29300 LKR
10 DKK438,58600 LKR
20 DKK877,17200 LKR
50 DKK2.192,93000 LKR
100 DKK4.385,86000 LKR
250 DKK10.964,65000 LKR
500 DKK21.929,30000 LKR
1000 DKK43.858,60000 LKR
2000 DKK87.717,20000 LKR
5000 DKK219.293,00000 LKR
10000 DKK438.586,00000 LKR