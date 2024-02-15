Yeni İsrail şekelinden Sri Lanka rupisine

Reel döviz kuru ile ILS → LKR çevirin

1.000 ils
85.561,30 lkr

1.00000 ILS = 85.56130 LKR

06:34 UTC'deki reel piyasa kuru
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 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.853681.0730589.07971.453231.652880.94938518.3341
1 GBP1.171411.25695104.3461.702291.936151.1121121.4762
1 USD0.931950.795577183.01541.35431.540360.8847517.086
1 INR0.01122590.009583480.01204610.01631380.01855510.01065770.205817

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Yeni İsrail şekelinden Sri Lanka rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ILS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LKR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ILS → LKR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Yeni İsrail şekeli için en iyi döviz çiftleri

ILS → USD

ILS → EUR

ILS → GBP

ILS → INR

ILS → JPY

ILS → RUB

ILS → AUD

ILS → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Yeni İsrail Şekeli / Sri Lanka Rupisi
1 ILS85.56130 LKR
5 ILS427.80650 LKR
10 ILS855.61300 LKR
20 ILS1711.22600 LKR
50 ILS4278.06500 LKR
100 ILS8556.13000 LKR
250 ILS21390.32500 LKR
500 ILS42780.65000 LKR
1000 ILS85561.30000 LKR
2000 ILS171122.60000 LKR
5000 ILS427806.50000 LKR
10000 ILS855613.00000 LKR
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Yeni İsrail Şekeli
1 LKR0.01169 ILS
5 LKR0.05844 ILS
10 LKR0.11688 ILS
20 LKR0.23375 ILS
50 LKR0.58437 ILS
100 LKR1.16875 ILS
250 LKR2.92188 ILS
500 LKR5.84375 ILS
1000 LKR11.68750 ILS
2000 LKR23.37500 ILS
5000 LKR58.43750 ILS
10000 LKR116.87500 ILS