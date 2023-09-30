10 bin Yeni İsrail şekelinden Sri Lanka rupisine

Reel döviz kuru ile ILS → LKR çevirin

10000 ils
850249 lkr

1.00000 ILS = 85.02490 LKR

20:22 UTC'deki reel piyasa kuru
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ILS → LKR çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 ILS → 0 LKR
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

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Yeni İsrail şekelinden Sri Lanka rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ILS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LKR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ILS → LKR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Yeni İsrail şekeli

ILS → USD

ILS → EUR

ILS → GBP

ILS → INR

ILS → JPY

ILS → RUB

ILS → AUD

ILS → ZAR

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plane
Çevrim kurları Yeni İsrail Şekeli / Sri Lanka Rupisi
1 ILS85.02490 LKR
5 ILS425.12450 LKR
10 ILS850.24900 LKR
20 ILS1700.49800 LKR
50 ILS4251.24500 LKR
100 ILS8502.49000 LKR
250 ILS21256.22500 LKR
500 ILS42512.45000 LKR
1000 ILS85024.90000 LKR
2000 ILS170049.80000 LKR
5000 ILS425124.50000 LKR
10000 ILS850249.00000 LKR
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Yeni İsrail Şekeli
1 LKR0.01176 ILS
5 LKR0.05881 ILS
10 LKR0.11761 ILS
20 LKR0.23523 ILS
50 LKR0.58807 ILS
100 LKR1.17613 ILS
250 LKR2.94033 ILS
500 LKR5.88065 ILS
1000 LKR11.76130 ILS
2000 LKR23.52260 ILS
5000 LKR58.80650 ILS
10000 LKR117.61300 ILS