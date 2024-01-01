2.000 Sri Lanka rupisinden Yeni İsrail şekeline

Reel döviz kuru ile LKR → ILS çevirin

2.000 lkr
25,02 ils

1,000Sr LKR = 0,01251₪ ILS

06:20 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 LKR → ILSSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,01250,0125
Düşük0,01190,0119
Ortalama0,01210,0122
Değişim0.74%0.31%
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1 LKR → ILS istatistikleri

LKR → ILS kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0125, en düşük 0,0119 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0121 oldu. LKR → ILS kurundaki değişiklik 0.74 değerindeydi.

LKR → ILS kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0125, en düşük 0,0119 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0122 oldu. LKR → ILS kurundaki değişiklik 0.31 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDCADGBPINRAUDEURSGDAED
1 USD11,3810,77983,7261,5310,9241,3363,673
1 CAD0,72410,56460,6161,1090,6690,9672,659
1 GBP1,2831,7721107,4241,9651,1851,7144,713
1 INR0,0120,0160,00910,0180,0110,0160,044

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Sri Lanka rupisinden Yeni İsrail şekeline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ILS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LKR → ILS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Sri Lanka rupisi için en iyi döviz çiftleri

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LKR → EUR

LKR → SGD

LKR → AED

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Yeni İsrail Şekeli
1 LKR0,01251 ILS
5 LKR0,06256 ILS
10 LKR0,12511 ILS
20 LKR0,25023 ILS
50 LKR0,62556 ILS
100 LKR1,25113 ILS
250 LKR3,12783 ILS
500 LKR6,25565 ILS
1000 LKR12,51130 ILS
2000 LKR25,02260 ILS
5000 LKR62,55650 ILS
10000 LKR125,11300 ILS
Çevrim kurları Yeni İsrail Şekeli / Sri Lanka Rupisi
1 ILS79,92780 LKR
5 ILS399,63900 LKR
10 ILS799,27800 LKR
20 ILS1.598,55600 LKR
50 ILS3.996,39000 LKR
100 ILS7.992,78000 LKR
250 ILS19.981,95000 LKR
500 ILS39.963,90000 LKR
1000 ILS79.927,80000 LKR
2000 ILS159.855,60000 LKR
5000 ILS399.639,00000 LKR
10000 ILS799.278,00000 LKR