Malezya ringitinden Sri Lanka rupisine

Reel döviz kuru ile MYR → LKR çevirin

1.000 myr
65.337,70 lkr

1.00000 MYR = 65.33770 LKR

14:16 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDSGDAUDINREURGBPCADPHP
1 USD11.34611.5352783.03050.928850.7957031.3516555.9666
1 SGD0.74288711.1405361.68230.6899980.5911171.0041241.5769
1 AUD0.651350.876782154.08190.6049780.5182810.88039736.4538
1 INR0.01204380.01621210.018490510.01118630.009583260.0162790.674049

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Malezya ringitinden Sri Lanka rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MYR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LKR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MYR → LKR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Malezya ringiti için en iyi döviz çiftleri

MYR → USD

MYR → SGD

MYR → AUD

MYR → INR

MYR → EUR

MYR → GBP

MYR → CAD

MYR → PHP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Malezya Ringiti / Sri Lanka Rupisi
1 MYR65.33770 LKR
5 MYR326.68850 LKR
10 MYR653.37700 LKR
20 MYR1306.75400 LKR
50 MYR3266.88500 LKR
100 MYR6533.77000 LKR
250 MYR16334.42500 LKR
500 MYR32668.85000 LKR
1000 MYR65337.70000 LKR
2000 MYR130675.40000 LKR
5000 MYR326688.50000 LKR
10000 MYR653377.00000 LKR
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Malezya Ringiti
1 LKR0.01531 MYR
5 LKR0.07653 MYR
10 LKR0.15305 MYR
20 LKR0.30610 MYR
50 LKR0.76526 MYR
100 LKR1.53051 MYR
250 LKR3.82627 MYR
500 LKR7.65255 MYR
1000 LKR15.30510 MYR
2000 LKR30.61020 MYR
5000 LKR76.52550 MYR
10000 LKR153.05100 MYR