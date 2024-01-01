5.000 Sri Lanka rupisinden Malezya ringitine

Reel döviz kuru ile LKR → MYR çevirin

5.000 lkr
75,57 myr

1,000Sr LKR = 0,01511RM MYR

07:07 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 LKR → MYRSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,01560,0160
Düşük0,01510,0151
Ortalama0,01540,0156
Değişim-2.88%-5.41%
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1 LKR → MYR istatistikleri

LKR → MYR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0156, en düşük 0,0151 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0154 oldu. LKR → MYR kurundaki değişiklik -2.88 değerindeydi.

LKR → MYR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0160, en düşük 0,0151 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0156 oldu. LKR → MYR kurundaki değişiklik -5.41 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDCADGBPINRAUDEURSGDAED
1 USD11,3820,78183,7271,5320,9251,3373,673
1 CAD0,72410,56560,591,1080,6690,9682,658
1 GBP1,281,7691107,21,9611,1841,7124,703
1 INR0,0120,0170,00910,0180,0110,0160,044

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Sri Lanka rupisinden Malezya ringitine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MYR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LKR → MYR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Sri Lanka rupisi için en iyi döviz çiftleri

LKR → USD

LKR → CAD

LKR → GBP

LKR → INR

LKR → AUD

LKR → EUR

LKR → SGD

LKR → AED

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Malezya Ringiti
1 LKR0,01511 MYR
5 LKR0,07557 MYR
10 LKR0,15115 MYR
20 LKR0,30230 MYR
50 LKR0,75575 MYR
100 LKR1,51149 MYR
250 LKR3,77873 MYR
500 LKR7,55745 MYR
1000 LKR15,11490 MYR
2000 LKR30,22980 MYR
5000 LKR75,57450 MYR
10000 LKR151,14900 MYR
Çevrim kurları Malezya Ringiti / Sri Lanka Rupisi
1 MYR66,16010 LKR
5 MYR330,80050 LKR
10 MYR661,60100 LKR
20 MYR1.323,20200 LKR
50 MYR3.308,00500 LKR
100 MYR6.616,01000 LKR
250 MYR16.540,02500 LKR
500 MYR33.080,05000 LKR
1000 MYR66.160,10000 LKR
2000 MYR132.320,20000 LKR
5000 MYR330.800,50000 LKR
10000 MYR661.601,00000 LKR