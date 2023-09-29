5 Malezya ringitinden Sri Lanka rupisine

Reel döviz kuru ile MYR → LKR çevirin

5 myr
345,03 lkr

1.00000 MYR = 69.00590 LKR

9:32 UTC'deki reel piyasa kuru
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MYR → LKR çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 MYR → 0 LKR
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Malezya ringitinden Sri Lanka rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MYR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LKR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MYR → LKR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Malezya ringiti

MYR → USD

MYR → SGD

MYR → AUD

MYR → INR

MYR → EUR

MYR → GBP

MYR → CAD

MYR → PHP

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plane
Çevrim kurları Malezya Ringiti / Sri Lanka Rupisi
1 MYR69.00590 LKR
5 MYR345.02950 LKR
10 MYR690.05900 LKR
20 MYR1380.11800 LKR
50 MYR3450.29500 LKR
100 MYR6900.59000 LKR
250 MYR17251.47500 LKR
500 MYR34502.95000 LKR
1000 MYR69005.90000 LKR
2000 MYR138011.80000 LKR
5000 MYR345029.50000 LKR
10000 MYR690059.00000 LKR
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Malezya Ringiti
1 LKR0.01449 MYR
5 LKR0.07246 MYR
10 LKR0.14491 MYR
20 LKR0.28983 MYR
50 LKR0.72457 MYR
100 LKR1.44915 MYR
250 LKR3.62287 MYR
500 LKR7.24575 MYR
1000 LKR14.49150 MYR
2000 LKR28.98300 MYR
5000 LKR72.45750 MYR
10000 LKR144.91500 MYR