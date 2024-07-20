5 малазийских ринггитов в шри-ланкийские рупии
Сконвертируйте MYR в LKR по реальному обменному курсу
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|1 MYR в LKR
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|65,1029
|65,1029
|Низкий
|64,2819
|62,0157
|В среднем
|64,6957
|63,9462
|Изменить
|0.02%
|2.90%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 MYR к LKR
За последние 30 дней максимальный курс MYR к LKR составил 65,1029, а минимальный — 64,2819. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 64,6957. Изменение курса MYR к LKR в процентном соотношении составило 0.02.
За последние 90 дней максимальный курс MYR к LKR составил 65,1029, а минимальный — 62,0157. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 63,9462. Изменение курса MYR к LKR в процентном соотношении составило 2.90.
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Как произвести расчет конвертации из малайзийских ринггитов в шри-ланкийские рупии
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите MYR из выпадающего списка для исходной валюты и LKR из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MYR в LKR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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|Обменные курсы Малайзийский ринггит / Шри-Ланкийская рупия
|1 MYR
|64,78110 LKR
|5 MYR
|323,90550 LKR
|10 MYR
|647,81100 LKR
|20 MYR
|1 295,62200 LKR
|50 MYR
|3 239,05500 LKR
|100 MYR
|6 478,11000 LKR
|250 MYR
|16 195,27500 LKR
|500 MYR
|32 390,55000 LKR
|1000 MYR
|64 781,10000 LKR
|2000 MYR
|129 562,20000 LKR
|5000 MYR
|323 905,50000 LKR
|10000 MYR
|647 811,00000 LKR