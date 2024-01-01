малазийский ринггит шри-ланкийские рупии История изменения обменного курса
Добро пожаловать в исторический обзор обменного курса малазийский ринггит шри-ланкийские рупии. Это сводная страница малазийский ринггит (MYR) шри-ланкийские рупии (LKR) с историей изменения обменного курса, в которой представлены исторические данные MYR и LKR за 5 лет с 20-07-2019 по 20-07-2024.
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История обменного курса малазийский ринггит–шри-ланкийские рупии
Обменный курс малазийский ринггит/шри-ланкийские рупии сейчас составляет 64,781, отражая изменение в размере -0.012% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость малазийский ринггит оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.253% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.В течение прошлой недели обменный курс малазийский ринггит/шри-ланкийские рупии колебался между максимумом, который 18-07-2024 дошел до 65,122, и минимумом, равным 64,303, на 15-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 17-07-2024, представляя собой 0.332% увеличение стоимости.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из малайзийских ринггитов в шри-ланкийские рупии
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите MYR из выпадающего списка для исходной валюты и LKR из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MYR в LKR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
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