Сингапурские доллары в шри-ланкийские рупии

Сконвертируйте SGD в LKR по реальному обменному курсу

1000 sgd
237003 lkr

1.00000 SGD = 237.00300 LKR

Среднерыночный курс в 7:8 UTC
Отслеживайте обменный курсОтправить деньги
Экономьте, отправляя деньги за границу

График изменения обменного курса SGD к LKR

1 мин. назад 1 SGD → 0 LKR
Среднерыночный курс

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.862251.0733589.04781.456111.67580.9574518.515
1GBP1.1597611.2448103.2721.68871.943481.1104121.4724
1USD0.931650.803342182.96251.35661.561280.89217.2497
1INR0.01122990.009683190.012053610.0163520.01881910.01075180.207922

Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из сингапурских долларов в шри-ланкийские рупии

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите SGD из выпадающего списка для исходной валюты и LKR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из SGD в LKR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for сингапурский доллар

SGD в USD

SGD в IDR

SGD в EUR

SGD в AUD

SGD в GBP

SGD в INR

SGD в CNY

SGD в MYR

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise
plane
Обменные курсы Сингапурский доллар / Шри-Ланкийская рупия
1 SGD237.00300 LKR
5 SGD1185.01500 LKR
10 SGD2370.03000 LKR
20 SGD4740.06000 LKR
50 SGD11850.15000 LKR
100 SGD23700.30000 LKR
250 SGD59250.75000 LKR
500 SGD118501.50000 LKR
1000 SGD237003.00000 LKR
2000 SGD474006.00000 LKR
5000 SGD1185015.00000 LKR
10000 SGD2370030.00000 LKR
Обменные курсы Шри-Ланкийская рупия / Сингапурский доллар
1 LKR0.00422 SGD
5 LKR0.02110 SGD
10 LKR0.04219 SGD
20 LKR0.08439 SGD
50 LKR0.21097 SGD
100 LKR0.42194 SGD
250 LKR1.05484 SGD
500 LKR2.10968 SGD
1000 LKR4.21935 SGD
2000 LKR8.43870 SGD
5000 LKR21.09675 SGD
10000 LKR42.19350 SGD