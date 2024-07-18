Евро в шри-ланкийские рупии

Сконвертируйте EUR в LKR по реальному обменному курсу

1 000 eur
331 683 lkr

€1,000 EUR = Sr331,7 LKR

Среднерыночный курс в 13:35
Отслеживайте обменный курсОтправить деньги
Wise

Экономьте, отправляя деньги за границу

Loading

1 EUR в LKRПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий331,6980331,6980
Низкий325,9480316,3150
В среднем328,1001325,0938
Изменить1.41%3.28%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 EUR к LKR

За последние 30 дней максимальный курс EUR к LKR составил 331,6980, а минимальный — 325,9480. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 328,1001. Изменение курса EUR к LKR в процентном соотношении составило 1.41.

За последние 90 дней максимальный курс EUR к LKR составил 331,6980, а минимальный — 316,3150. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 325,0938. Изменение курса EUR к LKR в процентном соотношении составило 3.28.

Смотреть рыночные курсы

Популярные валюты

 USDGBPCHFCADINRAUDJPYPLN
1 USD10,770,8841,36883,6251,485156,5153,932
1 GBP1,29811,1481,776108,551,928203,1645,104
1 CHF1,1310,87111,54894,5671,679176,9934,446
1 CAD0,7310,5630,646161,111,085114,3742,873

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из евро в шри-ланкийские рупии

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите EUR из выпадающего списка для исходной валюты и LKR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из EUR в LKR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для евро

EUR в USD

EUR в GBP

EUR в CHF

EUR в CAD

EUR в INR

EUR в AUD

EUR в JPY

EUR в PLN

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Евро / Шри-Ланкийская рупия
1 EUR331,68300 LKR
5 EUR1 658,41500 LKR
10 EUR3 316,83000 LKR
20 EUR6 633,66000 LKR
50 EUR16 584,15000 LKR
100 EUR33 168,30000 LKR
250 EUR82 920,75000 LKR
500 EUR165 841,50000 LKR
1000 EUR331 683,00000 LKR
2000 EUR663 366,00000 LKR
5000 EUR1 658 415,00000 LKR
10000 EUR3 316 830,00000 LKR
Обменные курсы Шри-Ланкийская рупия / Евро
1 LKR0,00301 EUR
5 LKR0,01507 EUR
10 LKR0,03015 EUR
20 LKR0,06030 EUR
50 LKR0,15075 EUR
100 LKR0,30149 EUR
250 LKR0,75373 EUR
500 LKR1,50746 EUR
1000 LKR3,01493 EUR
2000 LKR6,02986 EUR
5000 LKR15,07465 EUR
10000 LKR30,14930 EUR