Евро в шри-ланкийские рупии
Сконвертируйте EUR в LKR по реальному обменному курсу
Loading
|1 EUR в LKR
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|331,6980
|331,6980
|Низкий
|325,9480
|316,3150
|В среднем
|328,1001
|325,0938
|Изменить
|1.41%
|3.28%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 EUR к LKR
За последние 30 дней максимальный курс EUR к LKR составил 331,6980, а минимальный — 325,9480. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 328,1001. Изменение курса EUR к LKR в процентном соотношении составило 1.41.
За последние 90 дней максимальный курс EUR к LKR составил 331,6980, а минимальный — 316,3150. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 325,0938. Изменение курса EUR к LKR в процентном соотношении составило 3.28.
Сравните цены за перевод денег за границу
У наших ведущих конкурентов есть маленький грязный секрет. Они добавляют скрытые наценки к своим обменным курсам — взимая больше без вашего ведома. И если у них есть комиссии, они взимают с вас деньги дважды.
Wise не скрывает дополнительные комиссии в обменном курсе. Мы предлагаем вам настоящий обменный курс. Сравните наш обменный курс и комиссии с тем, что предлагают наши конкуренты, и посмотрите на разницу сами.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из евро в шри-ланкийские рупии
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите EUR из выпадающего списка для исходной валюты и LKR из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из EUR в LKR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
А вы переплачиваете своему банку?
Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.
Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)
- Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
- Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
- Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
|Обменные курсы Евро / Шри-Ланкийская рупия
|1 EUR
|331,68300 LKR
|5 EUR
|1 658,41500 LKR
|10 EUR
|3 316,83000 LKR
|20 EUR
|6 633,66000 LKR
|50 EUR
|16 584,15000 LKR
|100 EUR
|33 168,30000 LKR
|250 EUR
|82 920,75000 LKR
|500 EUR
|165 841,50000 LKR
|1000 EUR
|331 683,00000 LKR
|2000 EUR
|663 366,00000 LKR
|5000 EUR
|1 658 415,00000 LKR
|10000 EUR
|3 316 830,00000 LKR