История обменного курса евро–шри-ланкийские рупии

Обменный курс евро/шри-ланкийские рупии сейчас составляет 331,698, отражая изменение в размере -0.147% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость евро оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.645% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс евро/шри-ланкийские рупии колебался между максимумом, который 18-07-2024 дошел до 332,210, и минимумом, равным 327,269, на 15-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 17-07-2024, представляя собой 0.319% увеличение стоимости.